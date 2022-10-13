الإعلام العبري: المقاومة في القدس هي الأقوى منذ سنوات

ذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، أن المواجهات في مدينة القدس المحتلة هي الأقوى منذ 10 سنوات وقد امتدت المواجهات الى المناطق كافة.

ويُشار إلى أنه عنونت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في افتتاحيتها اليوم أن "القدس تشتعل" بعد أن سجّلت الـ 24 ساعة الماضية 55 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس.

وبدورها قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية :"أن المقاومة في مدينة القدس المحتلة هي الأقوى منذ سنوات".

وأضافت الصحيفة العبرية:" أن سيارة رئيس بلدية القدس المحتلّة (موشيه ليون) قد تعرّضت للرشق بالحجارة، كما القى الشباب الفلسطيني الزجاجات الحارقة والمفرقات النارية على قوات الاحتلال في العديد من المناطق أهمها شعفاط، عناتا، العيساوية، سلوان، وادي الجوز، جبل المكبر، الطور، الزعيم، أبو ديس، قلنديا، الشيخ جراح"

وأصيب خلال المواجهات ضابطان في الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة ألقاها الشبان على الجنود.

وتابعت قائلةً:"أمام حالة الاشتعال الواسعة قرر جيش الاحتلال وضع 10 سرايا احتياط على "أهبة الاستعداد" في القدس المحتلّة".

وتعيش القدس والضفة تصاعداً يومياً في أعمال المقاومة بات أشبه بانتفاضة شعبية بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحاته.

جدير ذكره أنه يخوض مقاومون من كتائب سرايا القدس المنتشرة في الضفة الغربية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تقوم باقتحام مدن الضفة بهدف اغتيال المقاومين أو اعتقال البعض الآخر.