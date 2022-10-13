ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 13-10- 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل دائم أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث الكثير من المتابعين عنها وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وقد زادت نسبة البحث عن الموضوع مؤخراً من قبل المتابعين حتى أصبحت ترينداً شهيراً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان : ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 13-10-2022، ومعرفة كافة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 13-10-2022، بشكل طفيف رغم تراجع المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.62 ريال (53.90 دولار) مقابل 202.14 ريال (53.79 دولار)، أمس بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 177.29 ريال (47.16 دولار) مقابل 176.88 ريال (47.07 دولار)، أمس.





صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.96 ريال (40.42 دولار) مقابل 151.61 ريال (40.34 دولار)، أمس.

سعر الجنيه والأوقية الذهب في السعودية

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية إلى 1418 ريالا (377.29 دولار) مقابل 1415 ريالا (376.55 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6301 ريال (1676 دولارا) مقابل 6287 ريالا (1673 دولارا)، أمس.





أسعار الذهب عالمياً

وتراجع الذهب، عالمياً، في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1675.50 دولار.