هيئة الاسرى: محكمه "عوفر" العسكريه تقرر اليوم إطلاق سراح الأسير الجريح باسل البصبوص

أفادت هيئة الاسرى، اليوم الخميس، بأنه قررت محكمه "عوفر" العسكرية اليوم إطلاق سراح الأسير الجريح باسل البصبوص.

وأوضحت الهيئة بأن الأسير البصبوص ما زال يتلقى العلاج في مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس المحتلة.

وأصيب البصبوص، في الـ10 من الشهر الجاري، إثر إطلاق قوة تابعة للاحتلال النار على مركبة كان يستقلها مع شابين آخرين في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وكانت أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسبوع الماضي، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي مددت توقيف الأسير باسل البصبوص لمدة 6 أيام بحجة استكمال التحقيق.

وبينت الهيئة، نقلا عن محاميها إيهاب الغليظ، أن الجلسة انعقدت في محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، دون حضور الأسير البصبوص نظرا لحالته الصحية وتواجده في مستشفى "شعاري تسيدك"، جراء إصابته برصاص الاحتلال قبل عدة أيام.