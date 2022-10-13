الاحتلال يعتدي على شابين ويعتقلهما في سلوان

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على شابين في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتقلهما.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الثوري واعتدت بالضرب على شابين، واعتقلتهما .

وفي ذات الإطار، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة في سلوان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة شرسة في الآونة الأخيرة على السكان المقدسيين في أعقاب عملية شعفاط البطولية والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين.