خطوات التسجيل في منصة نسك الإلكترونية للحج والعمرة 1444، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة التسجيل في منصة نسك للحج والعمرة، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع من قبل المواطنين السعوديين وغيرهم لحجز مقاعد لهم في الحج والعمرة لهذا العام، وبعد أن طلقت وزارة الحج السعودية منصة نسك المخصصة للتسجيل للحج والعمرة، زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: خطوات التسجيل في منصة نسك الإلكترونية للحج والعمرة 1444، ولمعرفة المزيد من التفاصيل وكيفية التسجيل نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

منصة نسك الإلكترونية

تعد منصة نُسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح لك خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج الخاصة بك. نُسُك تتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية. مستقبلًا، سيمكنك نُسُك من جدولة الزيارات للمواقع المهمة، والعثور على وسائل النقل، وتنظيم مسارات الرحلات، والوصول إلى الخدمات على أرض الواقع مثل تعقب الطواف وغيره الكثير.

ويمكن للمتابعين الكرام الآن حجز رحلات الحج والعمرة أون لاين من منصة نسك الإلكترونية بخطوات بسيطة، سوف نتناولها اليوم للتسهيل على زوار بيت الله الحرام.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن منصة نسك

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أول منصة حكومية موحدة في 26 سبتمبر 2022، لتكون هي الجهة الرئيسية التي يقصدها زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك تيسيـرًا عليهم لإتمام جميع الإجراءات والحجز. جاء ذلك ضمن رؤية المملكة 2030. فما هي طريقة الحجز عن طريق منصة نسك الإلكترونية بالخطوات؟





خطوات التسجيل على المنصة بالتفصيل

يجب على الزائر المعتمر الدخول إلى منصة نسك الإلكتروني، وملء جميع البيانات المطلوبة الشخصية، وتسجيل كلًا من:

- رقم التأشيرة.

- تاريخ الميلاد.

- رقم جواز السفر.

- الجنسية.

- البريد الإلكتروني، ثم التأكيد على البريد الإلكتروني مرة أخرى.

- الضغط على علامة صح، إذا كنت من ذوي الإعاقة.

- التعليم على مراجعة الشروط والأحكام بعد قراءتها بشكل جيد.

- يجب الاطلاع على شروط وقواعد التحصن داخل المملكة.

- ثم الضغط على التسجيل، وإتمام عملية الدفع.

- يستفيد من هذه الخدمة المسلمين فقط.





مميزات منصة نسك الإلكترونية

الحصول على معلومات عن الخدمات الصحية.

تقديم العديد من العروض المميزة والمتنوعة.

تعرض المنصة بعدد من اللغات المختلفة.

تحديد المناسبة لأداء المناسك.

توفر خرائط تفاعلية.

تتيح لك معرفة أوقات الذروة والزحام لتتفاداها.

تقدم لك جدول عن العروض والأنشطة.

إرشاد الزوار نحو الأماكن المقدسة.

تسهيل عملية التسجيل، لذلك فهي تساعد الجميع في زيارة بيت الله والوقوف على عرفات.

الخدمات التي تقدمها منصة نسك الإلكترونية

خدمات ذات جودة عالية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

تقديم تسهيلات لزيارة الأماكن الأثرية داخل المملكة.

عرض دورات مخصصة للعاملين بالقطاع الخاص.

إمكانية حجز الرحلات السياحية والثقافية.

تسهيل عمليات الدفع والحجز والتوصيل.

إصدار التأشيرات لدخول السعودية.

حجز مناسك العمرة.