القيادي الحرازين: ما يجري في الضفة والقدس انتفاضة في مواجهة العدوان والإرهاب

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أبناء شعبنا للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة غدًا الجمعة 14 أكتوبر 2022 دعمًا وإسنادًا للمنتفضين في القدس ونابلس وجنين وجميع المدن الفلسطينية المحتلة.

وبدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين:" إن المسيرة الجماهيرية الحاشدة ستحمل عنوان "وحدة الساحات طريقنا وسيف القدس لن يُغمد".

وأشار القيادي الحرازين إلى أن المسيرة ستنطلق يوم غدٍ الجمعة من أمام مسجد الشهيد عز الدين القسام بمشروع بيت لاهيا، مؤكدًا أن المشاركة في المسيرة تأتي في سياق الدعم والمساندة للانتفاضة المباركة في الضفة والقدس المحتلتين.

وأكد، أن ما يجري في الضفة الغربية ومدينة القدس من انتفاضة وعمليات؛ نتيجة ارتكاب الاحتلال الصهيوني للمجازر بحق أبناء شعبنا، مشددا على أن خيارات الانتفاضة بكل أدواتها ووسائلها هي أسرع طريقة نحو تحرير أرضنا المحتلة.

ودعا القيادي الحرازين إلى ضرورة استمرار الانتفاضة والثأر لدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وكانوا وقودًا لشرارة الانتفاضة.

وأوضح أن المسيرة تأتي إسنادًا ودعمًا للانتفاضة المسلحة التي تحدث عنها الأمين العام لحركة الجهاد القائد زياد النخالة في الضفة المحتلة، مؤكدًا على أن هذه الفعاليات ستستمر دعمًا واسنادًا لأهلنا في الضفة والقدس ومخيم شعفاط.