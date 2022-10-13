العوض: المطلوب العودة لوثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام ٢٠٠٦  وتنفيذها

أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، اليوم الخميس، أن المطلوب هو العودة لاعتماد وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام ٢٠٠٦ وتنفيذها .

وقال العوض :"رغم العبارات الايجابية التي تضمنها إعلان الجزائر الا انه يعني الاستمرار في إدارة الانقسام من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستمرار بالعمل تحت سقف الاتفاقات مع الاحتلال رغم الحديث أنها لم تعد قائمة".

ويُشار إلى أنه تم نشر الصيغة النهائية للاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية اليوم في الجزائر.

وقد انفردت "فلسطين اليوم" بنشر الصيغة النهائية للاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل في الجزائر.