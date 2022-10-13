الصحة: المستشفى الأوروبي يجري عملية قلب كبرى بمشاركة الوفد الأمريكي

تمكن فريق جراحة القلب في المستشفى الأوروبي برئاسة د. ساهر أبو غالي وبالشراكة مع جراح القلب الأمريكي د. حسن طهراني، من اجراء عملية جراحة قلب لمريض كان يعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي مع توسع في الشريان الأورطي.

وأكد د. ساهر ابو غالي، أن الطاقم الطبي نجح في استبدال الصمام الأورطي بصمام صناعي، واستبدال الشريان الأورطي الصاعد باستخدام أنبوب صناعي، وذلك خلال عملية استمرت حوالي 7 ساعات متواصلة.

وقال د. ابو غالي: "تكللت العملية بالنجاح والحمد لله، وتم متابعة المريض في العناية المركزة ثم في قسم جراحة القلب، وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة".

ونوه أن هذه العملية تعتبر واحدة من سلسلة عمليات كبرى تم إجراؤها خلال الأيام الماضية بمشاركة الوفد الطبي الأمريكي والذي حضر من خلال مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين PCRF، مقدماً شكره للوفد وللطاقم المحلي ممثلاً بأطباء جراحة القلب وأطباء وفنيي التخدير والعناية المركزة وأخصائيي التروية وتمريض وفنيي العمليات والعناية المركزة والقسم.