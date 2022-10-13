إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت امر والعروب

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت امر، ومخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال تشيع الشهيد اسامة عدوي، على مدخل مخيم العرب.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيت امر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة وقرب البرج العسكري بالحجارة، قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين، ما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.