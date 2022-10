مشاهدة بث مباشر مباراة روما وريال بيتيس بالدوري الأوروبي اليوم.. مشاهدة مباراة روما ضد بيتيس الآن يلا شوت، تنطلق اليوم مباريات الدوري الأوروبي، فهي أقل درجة من حيث الشعبية من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن هناك فرقا تلعب في هذه البطولة يستحق أن يشاهدها جمهور كرة القدم العريض على مستوى دول العالم، حيث من ضمن هذه المباريات التي ستقام اليوم، مباراة القمة في تلك البطولة بين نادي روما الإيطالي ضد نظيره ريال بيتيس الإسباني، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والقدس، السادسة و45 دقيقة، وذلك من مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ضمن دور الإياب لدوري المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الدوري الأوروبي، حيث يبحث أنصار كرة القدم عن، مشاهدة بث مباشر مباراة روما وريال بيتيس بالدوري الأوروبي اليوم.. مشاهدة مباراة روما ضد بيتيس الآن يلا شوت، إذ إن هذه المباراة ستكون ذات طابع تنافسي كبير، لاسيما وأن روما خسر بهدفين مقابل هدف في جولة الذهاب من البطولة، وهو ما سيدفع المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو للدفع بخطة لمفاجئة بيتيس والفوز عليه، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شاهد بث مباشر مباراة ريال بيتيس وروما اليوم يوتيوب.

