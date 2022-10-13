جماهير الخليل تشيّع جثمان الشهيد أسامة عدوي بمخيم العروب

شيعت جماهير غفيرة بالخليل بالضفة المحتلة، ظهر اليوم الخميس 13/10/2022، جثمان الشهيد أسامة عدوي، في مخيم العروب، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال.

وجابت مسيرة التشييع شوارع مخيم العروب، وسط تنديد بجرائم الاحتلال، وهتافات غاضبة مطالبة بالرد على جرائم الاحتلال، وتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال.

وتزين جسد الشهيد أسامة محمود عدوي "18 عامًا" براية حركة حماس، وعصبة كتائب القسام تلتف على رأسه.

وقال والد الشهيد عدوي: "إن شاء الله يكون أسامة منارة للشباب جميعا، وتحقيق الوحدة من أجل الوصول لتحرير الأقصى وفلسطين".

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة في مخيم العروب أثناء تشييع الشهيد عدوي، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

واستشهد عدوي، أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وزفت حركة حماس الشهيد عدوي، وحيت سواعد الأبطال المشتبكين مع الاحتلال في الضفة، دعماً وإسناداً لمخيم شعفاط البطولة، والمحاصرين في القدس، ودفاعاً عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

ودعت جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية إلى التصعيد ضد الاحتلال في كل مكان، وبكل السبل المتاحة حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.