بعد 19 يوماً.. المعتقلون الإداريون يعلقون إضرابهم عن الطعام

أعلن المعتقلون الإداريون اليوم الخميس 13/10/2022، تعليق إضرابهم عن الطعام، الذي استمر 19 يومًا رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري .

وأكد الأسرى في سجون الاحتلال أن إضرابهم الأخير الذي استمر 19 يومًا مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.

وأوضح الأسرى، أن المضربين أوصلوا صوتهم لكل أحرار العالم؛ قرر الأسرى المضربون تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وأكدوا، أن سعيهم لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا.

وشكر الأسرى، كل من ساند هذا الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.

وتوجه الأسرى بتحية إجلالٍ وإكبارٍ إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الحاقدة.

ودعا الأسرى، كافة مدن وخيمات الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.