بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022 ، يبحث المواطنين في فلسطين عن موعد تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين وخاصة مع بدء انخفاض درجات الحرارة في فلسطين والحديث عن تساقط الأمطار ، حيث أن مجلس الوزراء بحكومة رام الله أعلن في وقت سابق انه في اواخر شهر أكتوبر سيكون موعداً لبدء العمل بالتوقيت الشتوي ،وكالة "فلسطين اليوم" ، أعلنت عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022

تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين أو التوقيت الصيفي يتم مرتين في كل عام في بدايته ، وسيتم تأخير التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة (60 دقيقة) للخلف في فصل الشتاء، بمعنى تكون الساعة الرابعة وتصبح الساعة الثالثة

الحكومة الفلسطينية عن تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022





بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022

تغيير الساعة قبل النوم: وذلك من أجل تفادي التوتر الذي قد يصاحب تغيير الساعة في وقت مبكر جدا من الصباح، وهو ما يخول للجسم الاستعداد للتغيير قبل حدوثه. كما أنه من المهم جدا الاستعداد للاستيقاظ صباحا ببعض الممارسات البسيطة كإعداد مائدة الفطور والملابس التي تنوي ارتداءها.

النوم ساعة متأخرًا: وهو ليس أمراً صعبًا، لأنه سيخول للشخص الاعتياد على التوقيت الشتوي في اليوم الأول لتغيير الساعة ، وكذلك النوم للوقت الذي اعتاد عليه.