التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد.. القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مجانا، حين تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد غريمه التقليدي برشلونة، لا تكون أي مباراة مهما كان حجمها أولوية للجمهور الكروي غير تلك المباراة التي عهدنا من تأسيس الناديين بأنها تكون تنافسية بجدية كبيرة بين لاعبي الفريقين على الفطرة، فأي لاعب جديد ينضم لريال مدريد أو برشلونة تنغرس داخله الندية لخصمه، حيث إن يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، سيشهد العالم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2022-2023، حيث إنها ستكون أولوية بالنسبة لكل عشاق كرة القدم حول العالم.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

ويهتم أنصار نادي ريال مدريد الإسباني في الاطلاع على كل تفاصيل النادي حيث يبحث عن، التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد.. القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مجانا، كونه هذه المباراة حاسمة بالنسبة له في ظل التنافسية الحدية بين الغريمين التقليديين، ويهتم عشاق الفريق الملكي في البحث عن تشكيلة الفريقين في الكلاسيكو، إذ يبحث أنصار الميرنغي عن، تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض، وهو ما سيرفقه لكم فريق العمل بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة.

تشكيلة برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في كلاسيكو يوم الأحد

هذه المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة لعشاق ريال مدريد، إذ يبحث عن، تشكيلة برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في كلاسيكو يوم الأحد، حيث تعد المباراة رقم مئة في الكلاسيكو على أرض ريال مدريد وهي ما ستعطي إضافة للاعبي الفريق من أجل السيطرة على مجريات المباراة كونهم يرغبون في تحقيق الفوز في المباراة رقم 100 على أرضهم وبين جماهيرهم، إلا إن نادي برشلونة متصدر الدوري لن يستسلم لهم بسهولة وسيقاتل للفوز وتصدر الدوري بفارق النقاط والأهداف معا.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم، إذ إن نادي ريال مدريد يعاني من إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا، حيث سيعمل كارلو أنشيلوتي على تصليب دفاعه بسبب عدم ثته الكاملة في الحارس الثاني الأوكراني لونين، بسبب عدم خبرته في لعب مثل هذه المباريات، إلا إن حدث مفاجأة وشفي كورتوا تمام من الإصابة التي لحقت به فإنه سيكون هو الحارس الأساسي في المباراة، وإلكم التشكيل المتوقع لريال مدريد

لونين

ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال

فالفيردي – كروس – مودريتش

فينيسيوس – بنزيما – رودريجو

أما برشلونة فوضعه من حيث الإصابات أفضل من ريال مدريد، فكل النجوم الأساسيين متاحين للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث من المتوقع أن يدخل زرقاء اليمامة بتكشيلة قوية يواجه بها عند ريال مدريد الذي لم يهزم في أي مباراة هذا الموسم بكل البطولات، ونرفق لكم التشكيل المتوقع:

تير شتيجن

ألونسو – بيكيه – جارسيا – كوندي

بوسكيتس – دي يونج – بيدري

فاتي - ليفاندوفسكي - ديمبيلي

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم، إذ إن مباراة الكلاسيكو ستجمع الفريقين اللذين يطمح كل منهما لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني منفردًا، إذ يملك كلا الفريقين 22 نقطة ولم يتعثر أي منهما سوى في مباراة وحيدة من 8 مباريات بالتعادل، بينما فازا في 7 مباريات وهذا يوضح القيمة التي سيكون عليها كلاسيكو الأرض القادم بين ريال مدريد وبرشلونة، مع البداية الجيدة لكل منهما في الدوري، حيث تبث مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة كلاسيكو الأرض على شاشتها، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد.. القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مجانا.