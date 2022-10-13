التغذية السليمة والصحيحة لمريضة سرطان الثدي..كيف تغذي مريضة سرطان الثدي، فالنساء تستهين بفكرة الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي، ودائماً ما تكون نسبة الشفاء أكبر إذا تم الكشف المبكر عن هذا المرض، لذا يُوصى الكثيرون بالتغذية السليمة لمريضة سرطان الثدي، حتى يتم شفاؤها بشكل أبكر وأسرع، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التغذية السليمة والصحيحة لمريضة سرطان الثدي..كيف تغذي مريضة سرطان الثدي..؟

أخطر أنواع سرطان الثدي

ويتسبب العلاج الكيمائي والمرض بفقدان المريضة الكثير من الوزن، ووصولها إلى مرحلة النحافة المفرطة، وتزامنًا مع شهر أكتوبر الحالي وشهر التوعية بسرطان الثدي، نقدم في هذا المقال طرق التغذية السليمة لمرضى سرطان الثدي.

التغذية السليمة لمريضة سرطان الثدي

1- يجب أن يكون الغذاء غني بالسعرات الحرارية من اجل زيادة الطاقة للمريض، وهذه الطاقة تساعد على زيادة في الوزن، ويجب أن تكون من مصادر غذائية صحيحة.

2- يجب الابتعاد عن السكر بشكل نهائي لأنه المفعل الأساسي للخلايا السرطانية ويزيد من تتجددها وتتكاثرها.

3- الابتعاد عن القشور والألياف لأنها تؤدي إلى الإسهال.

4- التركيز على تناول وجبات متعددة في اليوم، ثلاثة وجبات وثلاثة سناكات.

5- تناول الشوكولاتة الخالية من السكر والموجودة في الصيدليات.

6- التركيز على الحليب ومشتقاته كمصدر غذائي عالي السعرات الحرارية وعالي بالبروتين وبنفس الوقت لا يضر الأجسام.

7- يجب على مريض السرطان الابتعاد عن استهلاك الخضار والفواكة لأنه المناعة منخفضة، وعدم تناول الخضار والفواكة غير المطبوخة سوى الموز حتى لا يزيد من الإسهال أو التفاح المطبوخ أو الإجاص المطبوخ، ويجب تجنب الخضار الغنية بالألياف.

8- يوجد في الصيدليات حليب ويعتبر هذا الحليب مكمل غذائي وغني بالبروتين والدهون الصحية ولكن بدون ألياف.

9- أما بالنسبة للخضار يجب الابتعاد عن الخضار الورقية، وتناول الخضار الخفيفة مثل الخيار، الجزر.

الأطعمة الممنوعة لمريضة سرطان الثدي

الأطعمة الحامضة

الأطعمة المالحة

الابتعاد عن الشاي والقهوة والمشروبات

الابتعاد عن الأطعمة المقلية

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبهارات والملح والبصل.

ينصح الابتعاد عن البرركلي والقرنبيط والكرفس.

الابتعاد عن الأطعمة الساخنة لأنه روائح الطعام تكون قوية ومريض السرطان لا يتقبل روائح الطعام.

التغذية السليمة لمريضة سرطان الثدي

نصائح غذائية بعد علاج مريضة سرطان الثدي

المحافظة على الوزن المثالي والابتعاد عن السمنة.

التركيز على تناول الأطعمة من مصادر نباتية والابتعاد عن الأطعمة من مصادر حيوانية.

الابتعاد عن الموالح.

من الأفضل تناول الوجبات التي تحتوي على النشويات والأجبان.

الابتعاد عن الزبدة والمقالي والأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون.

هل البيض مفيد لمرضى سرطان الثدي؟

يعتبر البيض من البروتيانات الضرورية لصحة الإنسان، ومن الأطعمة الجيدة والغنية بالعناصر التي تقلل فرص الإصابة بالسرطان، إن استهلاك 3 بيضات بشكل يومي للأشخاص في فترة المراهقة يساعد في الوقاية من مرض سرطان الثدي في مرحلة الشباب.