منصة نسك وطريقة التسجيل للعمرة في مصر بـ 4400 جنية ، وهو ما يسأل عنه المصريون خلال هذه الايام وخاصة بعد اعلان وزير الاوقاف توفيق بن فوزان الربيعة مصر عن إمكانية حجز باقة العمرة بقيمة 4400 جنيه شاملة الإقامة ، وخاصة بعد ان رفعت وزير السعودية القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم التقديم عبر منصة نسك وطريقة التسجيل للعمرة في مصر بـ 4400 جنية.

الموقع الرسمي لموقع نسك وطريقة التسجيل للعمر في مصر بـ 4400 جنية

منصة نسك وطريقة التسجيل للعمر في مصر بـ 4400 جنية

وزير الحج والعمرة السعودي قال أن قيمة حجز باقة العمرة تكون بمبلغ 4400 جنية إذا تم حجزها عبر منصة "نسك"، التي دشنتها المملكة مؤخرًا لتسهيل إجراءات العمرة أصبح يستطيع المصريون حجز رحلات العمرة بقيمة 4400 جنيه ، حيث اثار هذا الاعلان حالة من الدهشة والمفاجأة للمواطنين المصريين .

باقة العمرة وفقا للتفاصيل عبر منصة "نسك" تشمل كل شيء فيما عدا تكلفة تذاكر السفر، كما أنه يمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا من خلال المنصة.

كيف يمكن التسجيل في منصة نسك على تأشيرة أو حجز زيارة عمرة ب4400

التسجيل عبر منصة نسك تكون بالخطوات التالية: –

اولاً : الانتباه إلى محرك البحث الشهير “Google” والنقر على رابط منصة Nesk.

ثانياً : إذا كنت ترغب في الحصول على تأشيرة للحج والعمرة عليك النقر على أيقونة “العمرة والحج” .

ثالثاً : لأداء العمرة قم بحجز موعد من خلال تطبيق نسك الإلكتروني , والتسجيل في منصة نسك للحج تطبيق نسك هو تطبيق إلكتروني تابع لوزارة الحج والعمرة.

لحصول على التأشيرة عبر nusuk.sa

التسجيل في منصة نسك للحج أولاً ، انقر على رابط موقع Nesk الموجود في هذه المقالة في الفقرة الثالثة. بعد الدخول إلى موقع nusuk.sa ، انقر على أيقونة “طلب التأشيرة”.

حدد البلد , ثم حدد أحد الخيارات المتاحة للبقاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أم لا. اتبع الخطوات المتاحة حتى تصل إلى خطوة النقر على “الحصول على التأشيرة من خلال الباقة” , ثم استعرض مزودي الحزمة واختر واحدًا منهم.