هل المشي ساعة يومياً يساعد على إنقاص الوزن..؟

يعتبر المشي هو شكل ممتاز من التمارين التي يُمكن أن تساعد على إنقاص الوزن إلى جانب تقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى للجسم.

ومع ذلك، فمقارنة بأشكال التمارين الأخرى، يعتقد الكثير من الناس أن المشي ليس فعالًا حقًا عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، لذا من خلال هذه المقالة سنوضح ما إذا كان المشي لمدة ساعة يوميًا يمكن أن يساعدك خلال رحتلك في إنقاص الوزن.

المشي وحرق السعرات الحرارية

إن بساطة المشي تجعله نشاطًا جذابًا للكثيرين، لا سيما أولئك الذين يتطلعون إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة، وفي الحقيقة يعتمد عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء المشي على عدة عوامل خاصة الوزن وسرعة المشي.

كمرجع، يبلغ متوسط سرعة المشي 3 ميل في الساعة (4.8كم في الساعة)، وكلما مشيت بشكل أسرع وكلما زاد وزنك، زادت السعرات الحرارية التي يتم حرقها.

وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على عدد السعرات الحرارية المحروقة التضاريس ودرجة الحرارة الخارجية والداخلية والعمر والجنس.

وفي الحقيقة يمكن أن يساعدك المشي لمدة ساعة يوميًا على حرق السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن، حيث أنه في إحدى الدراسات فقدت 11 أمرأة الوزن بنسبة حوالي 10% من وزن الجسم الأولي بعد 6 أشهر من المشي اليومي السريع.

وبينما يساعد المشي في حد ذاته على إنقاص الوزن، إلّا أنه يكون أكثر فاعلية عند دمجه مع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية، ففي دراسة استمرت 12 أسبوعًا، قام الأشخاص المصابون بالسمنة بتقييد السعرات الحرارية بمقدار 500-800 يوميًا، ومارسوا المشي 3 ساعات في الأسبوع بسرعة 6 كم في الساعة واستطاعوا أن يفقدوا قدرًا كبيرًا من الوزن.

ما مقدار الوزن الذي يمكن أن تخسره بالمشي لمدة ساعة يوميًا؟

لفقدان الوزن يجب أن تأكل باستمرار سعرات حرارية أقل مما تنفق على أساس يومي، ويمكنك زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها من خلال ممارسة الرياضة مثل المشي أو تقليل عدد السعرات الحرارية أو كليهما.

وغالبًا ما يقال أن رطلًا واحدًا من وزن الجسم يعادل 3500 سعرة حرارية، بناءً على هذه النظرية، ستحتاج إلى تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها بمقدار 500 لمدة 7 أيام لتفقد رطلًا واحدًا في الأسبوع، في المقابل يمكن تحقيق وحرق هذه السعرات من خلال المشي لمدة ساعة يوميًا.

فوائد صحية أخرى للمشي

بالإضافة إلى فقدان الوزن، فإن للمشي العديد من الفوائد الأخرى، خاصة عند المشي عدة مرات في الأسبوع لمدة 30-60 دقيقة، وتشمل هذه الفوائد الصحية:

انخفاض الكوليسترول الضار

تحسين المزاج

انخفاض ضغط الدم

ويمكن أن تترجم هذه الفوائد في الواقع إلى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والوفيات الإجمالية، فضلًا عن تحسين نوعية الحياة، علاوة على ذلك، فإن 30 دقيقة إضافية من المشي بالإضافة إلى نشاطك اليومي المعتاد يرتبط بزيادة الوزن بشكل أقل بمرور الوقت.