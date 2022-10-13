تفاصيل انطلاق موسم الرياض 2022- تذاكر وفعاليات موسم الرياض 2022

تفاصيل انطلاق موسم الرياض 2022- فعاليات موسم الرياض .. موسم الرياض 2022 تحت شعار فوق الخيال ينطلق في المملكة العربية السعودية، وهو حدث ينتظره السعوديون كل عام، حيث يشمل الموسم 15 منطقة منتشرة في مدينة الرياض، ويتميَّز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا حصريًّا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن الإسهام في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية .تفاصيل انطلاق موسم الرياض 2022- فعاليات موسم الرياض

فعاليات موسم الرياض 2022

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض 2022 سينطلق تحت شعار "فوق الخيال" بحفل عالمي مع سيرك "دو سوليه" في 21 أكتوبر الحاليّ.

وتابع خلال مؤتمر موسم الرياض، أنه بدءًا من يوم 22 أكتوبر سيتم افتتاح مناطق الموسم تباعًا، مع وجود أكبر بحيرة صناعية في العالم بمدينة ترفيهية جديدة تسمى "بوليفارد ورلد".

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، إن الموسم الحاليّ يشمل 15 منطقة منتشرة بجميع مدينة الرياض، وتضم تجارب كثيرة مختلفة.

وأوضح أن هناك عدة مناطق جديدة في موسم الرياض، مثل "بوليفارد ورلد – رياض سكاي – فان فيستفال- سوق الزل – حديقة السويدي- حديقة حيوان الرياض".

أفخم منطقة بموسم الرياض

أشار آل الشيخ، إلى أن منطقة فيا رياض " VIA Riyadh" من الأماكن المميزة للغاية التي كان من المفترض أن تُفتتح العام الماضي، ولكن تم تأجيل الافتتاح لهذه السنة، فهي تعد أفخم منطقة بموسم الرياض، تضم تجارب جديدة.

وأضاف أن "بوليفارد ورلد" تركز على تجربة تجميع عدة دول بمنطقة واحدة، تقدم من خلالها عروضًا مختلفة تعبر عن كل دولة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، على أن "بوليفارد سيتي الرياض" تطورت بنسبة 30 %، فتم إضافة مطاعم ومقاهي جديدة، فضلاً عن مسرحيات عالمية وعربية ومحلية إسبوعيًا.

المناطق المجانية في موسم الرياض

وأردف قائلاً إن المناطق المجانية في موسم الرياض هذا العام، ستشمل عروضًا حية يومية وأسبوعية من داخل وخارج المملكة، تتواجد بمناطق بمختلفة في مدينة الرياض.

وتابع أن منطقة " Imagination park" ستكون خاصة بالأفلام والمسلسلات الشهيرة، وتضم معرض السيارات.

ودعا آل الشيخ الجماهير الرياضية للذهاب إلى منطقة " فان فيستفال" التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف متفرج في المباراة، وتضم معرضًا للنجم الأرجنتيني دييجو مارادونا ونادي نيوكاسل الإنجليزي.