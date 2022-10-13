مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل "445" فلسطينياً خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2022، (445) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (35) طفلاً، و(19) من النساء.

وشكلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات فيها خلال الشهر المذكور(181) حالة، من بينها (31) طفلاً وقاصراً، و(16) من النساء، تليها جنين بـ(59) حالة، والخليل بـ(55) حالة اعتقال، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر المذكور؛ (245) أمراً، منها (102) أمراً جديداً، و(143) أمر تجديد.

وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، بما فيها الإعدامات الميدانية، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، والتي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022، من بينهم (30) أسيرة، ونحو (190) قاصرًا، و(800) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيرتان، ونحو 6 أطفال.