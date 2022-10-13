تعليم غزة يستنكر استهداف الاحتلال مدرسة قيساريا شرق البريج وإصابة طلابها بالاختناق

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس 13/10/2022، قيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة قيساريا وسط القطاع بقنابل الغاز، وإصابة عدد من الطلبة بالاختناق.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في جميع المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وذكرت الوزارة، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيلة للدموع على المناطق الشرقية وسط قطاع غزة، حيث طالت مدرسة قيساريا الأساسية، الأمر الذي أدى الى إصابة عشرات الأطفال بحالات اختناق وجرى نقلهم للمراكز الصحية لتلقي العلاج.

واستنكرت الوزارة هذا الاعتداء الهمجي الآثم الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي للجم الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته واعتداءاته المتكررة على شعبنا الفلسطيني بشكل عام والمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص.