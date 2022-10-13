غزة: الاحتلال يطلق قنابل غاز على الحدود الشرقية وإصابة عدد من الطلاب بالاختناق

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 13/10/2022، قنابل الغاز على الحدود الشرقية لقطاع غزة، الأمر الذي أدى لوصولها لمناطق قريبة من البريج وحي الزيتون جنوب غزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل غاز شرق حى الزيتون، حيث وصل آثار الغاز إلى مفترق الكويت.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة اليوم إصابة عدد من طلاب مدرسة قيسارية الأساسية بحالات اختناق نتيجة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز المسيلة الدموع على مناطق شرق البريج.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى نقل عدد من الطلبة للمركز الصحي لتلقي العلاج.