بالفيديو من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- السيرة الذاتية فخري شهاب ويكيبيديا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:11 ص
13 أكتوبر 2022
اعلان اسفل صورة الخبر

من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- فخري شهاب ويكيبيديا، حيث يتساءل الكثير من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الاقتصادي فخري شهاب والذي توفي الثلاثاء الماضي بعمر (101 عام)، والذي يعد مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى عملتها الخاصة الدينار، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- فخري شهاب ويكيبيديا.

من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- فخري شهاب ويكيبيديا

وقدم أمير الكويت التعزية إلى أسرة الفقيد استذكر فيها دوره في وضع أطر النظام الاقتصادي في البلاد لا سيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي.

السيرة الذاتية لفخري شهاب

ولد شهاب في مدينة البصرة عام 1920.

حصل شهاب على الجنسية الكويتية في عام 1959 وكان على علاقة قوية مع جابر الأحمد أمير الكويت حين كان الشيخ جابر رئيساً لدائرة المال والأملاك العامة قبل الاستقلال، وعمل مستشاراً له، وهو الذي احتضنه ودعمه في مسيرته حتى تمكن من الحصول على الجنسية الكويتية، وامتدت علاقتهما الوثيقة منذ أواخر الخمسينيات وبقيت حتى رحيل الأمير.

غادر شهاب العراق إلى مصر في عام 1945 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون، وهناك تحول إلى الاقتصاد وبرع فيه، وحصل في لندن من جامعة أوكسفورد على شهادة الدكتوراه في هذا المجال.

فخري شهاب ويكيبيديا

عمل شهاب في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، ثم مستشارا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشارا اقتصاديا للحكومة الكويتية، وعضواً في مجلس النقد، ومستشاراً لحكومة بنما، ومستشاراً لشركة (متسوي) اليابانية في طوكيو ولندن، وكان حلقة وصل بين الكويت والعالم الخارجي اقتصاديا.

له عدة بحوث في المجال الاقتصادي والفكري، كما كتب مجموعة من الأشعار الصوفية.

متعلقات