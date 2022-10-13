بالفيديو من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- السيرة الذاتية فخري شهاب ويكيبيديا

من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- فخري شهاب ويكيبيديا، حيث يتساءل الكثير من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الاقتصادي فخري شهاب والذي توفي الثلاثاء الماضي بعمر (101 عام)، والذي يعد مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى عملتها الخاصة الدينار، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- فخري شهاب ويكيبيديا.

من هو فخري شهاب مهندس تحول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى الدينار- فخري شهاب ويكيبيديا

انتقل الى العالم الآخر و بسلام الدكتور فخري شهاب. كنا قد احتفلنا معه في فبراير الماضي بعيد ميلاده الواحد بعد المئة. يرحلون و يتركون فراغا لا يملئه غيرهم. الراحل رجل اقتصاد بامتياز وكان المسؤول في تحويل العملة الكويتية من الروبية الى الدينار. pic.twitter.com/JsJ5hq8DZ5 — سعاد فهد المعجل (@suadalmojel) October 11, 2022

وقدم أمير الكويت التعزية إلى أسرة الفقيد استذكر فيها دوره في وضع أطر النظام الاقتصادي في البلاد لا سيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي.

السيرة الذاتية لفخري شهاب

ولد شهاب في مدينة البصرة عام 1920.

في ذمة الله مهندس الإقتصاد الكويتي الدكتور فخري شهاب ولد في عام ١٩٢١ وقد افنى حياته لخدمة الاقتصاد الكويتي. صاحب فكرة إنشاء إحتياطي الأجيال القادمة، الصندوق الكويتي للتنمية العربية، المجلس الأعلى للتخطيط، ومهندس التحول من الروبية إلى الدينار وله مساهمات كثيرة للإقتصاد الكويتي. pic.twitter.com/Mc8fqvKbfu — سعود صالح المسلَّم (@Saud_AlMusallam) October 11, 2022

حصل شهاب على الجنسية الكويتية في عام 1959 وكان على علاقة قوية مع جابر الأحمد أمير الكويت حين كان الشيخ جابر رئيساً لدائرة المال والأملاك العامة قبل الاستقلال، وعمل مستشاراً له، وهو الذي احتضنه ودعمه في مسيرته حتى تمكن من الحصول على الجنسية الكويتية، وامتدت علاقتهما الوثيقة منذ أواخر الخمسينيات وبقيت حتى رحيل الأمير.

غادر شهاب العراق إلى مصر في عام 1945 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون، وهناك تحول إلى الاقتصاد وبرع فيه، وحصل في لندن من جامعة أوكسفورد على شهادة الدكتوراه في هذا المجال.

فخري شهاب ويكيبيديا

عمل شهاب في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، ثم مستشارا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشارا اقتصاديا للحكومة الكويتية، وعضواً في مجلس النقد، ومستشاراً لحكومة بنما، ومستشاراً لشركة (متسوي) اليابانية في طوكيو ولندن، وكان حلقة وصل بين الكويت والعالم الخارجي اقتصاديا.

له عدة بحوث في المجال الاقتصادي والفكري، كما كتب مجموعة من الأشعار الصوفية.

مهندس التحول من الروبية إلى الدينار وحلقة الوصل الاقتصادية بين #الكويت والعالم.. الموت يغيب الخبير الكويتي فخري شهاب عن 101 عاما pic.twitter.com/1iD1KZlJJs — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 12, 2022