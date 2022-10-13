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مصادر محلية: الاحتلال يستدعي جرافة عسكرية لحاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 ص
13 أكتوبر 2022
قوات الاحتلال تفتح حاجز مخيم شعفاط بعد إغلاق دام 5 أيام.
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