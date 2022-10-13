بالفيديو الاحتلال يرضخ لشعفاط ويعيد فتح الحاجز بعد إغلاق لعدة أيام ويسحب قواته

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الخميس 13/10/2022 ، حاجز شعفاط بالقدس المحتلة بعد إغلاق دام لخمسة ، واعلان العصيان المدني من قبل سكان مخيم شعفاط لليوم الثاني على التوالي رفضاً لسياسة العقاب الجماعي التي فرضها الاحتلال في اعقاب عملية اطلاق النار البطولية التي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخر جراء اطلاق النار عند حاجز شعفاط.

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" دفعت بجرافة عسكرية لحاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة ، دون ان تتضح الامور اذا ما كان الدفع بالجرافة بدابة لفتح الحاجز ام محاولة لإقتحام المخيم .