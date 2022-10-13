كم سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ، استقراراً بعد انخفاض طرأ على سعر صرفه وخاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي منذ بداية الأسبوع الماضي وخاصة بعد قرار رفع الفائدة الامريكي ، ويشار الى ان المواطنين في الاردن يتابعون أسعار الذهب في الاردن وخاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار ، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تتابع سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 13/10أكتوبر /2022.

كم سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 13/10أكتوبر /2022

وكالة فلسطين اليوم تقد لكم سعر الذهب من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14 ، حيث ان أسعار الذهب تختلف من جرام لأخر حيث ان سعر أونصة الذهب في الأردن هو 1,183.68 دينار اردني للأوقية .





سعر جرام الذهب عيار 24 هو 38.06 ديناراً

سعر جرام الذهب عيار 22 هو 34.89 ديناراً

سعر جرام الذهب عيار 21 هو 33.30 ديناراً

سعر جرام الذهب عيار 18 هو 28.55 ديناراً

كم سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 13/10أكتوبر /2022



