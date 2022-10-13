الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين يسجل ارتفاع حاداً

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر أيلول، 09/2022 ارتفاعاً حاداً نسبته 1.30% مقارنة مع شهر آب 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.69%، وأسعار البيض بنسبة 8.31%، وأسعار الكهرباء بنسبة 5.34%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.99%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.35%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.22%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.18%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.48%، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.82%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.71%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.01%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 0.81%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ البندورة عناقيد والفلفل الحار 6 شيقل/1كغم لكل منهما، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان والخيار 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والزهرة 7 شيقل/1كغم، والملفوف 5 شيقل/1كغم، والدجاج 15 شيقل/1كغم، والبيض 17 شيقل/2كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والجوافة 13 شيقل/1كغم، والكاكا 9 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم.

تشير البيانات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.57%، بواقع 4.49% في القدس J1*، وبنسبة 3.55% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.06% في قطاع غزة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2022 مع شهر أيلول 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.04%، بواقع 4.50% في القدس J1*، وبنسبة 4.26% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.06% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 2.12% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 24.42%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.00%، وأسعار البيض بنسبة 7.85%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 4.34%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.87%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.85%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.91%، على الرغم من انخفاض أسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 4.19%، وأسعار الخبز بمقدار 3.92%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.75%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.26%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقل/1كغم، والبندورة عناقيد والفلفل الحار والكوسا والملفوف والخيار 3 شيقل/1كغم لكل منها، والباذنجان والبطاطا 2 شيقل/1كغم لكل منهما، والزهرة والموز 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والبيض 15 شيقل/2كغم.

ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية**:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً حاداً نسبته 1.20% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.10%، وأسعار البيض بنسبة 9.56%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.73%، وأسعار الكهرباء بنسبة 6.66%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.27%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.52%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.34%، على الرغم من انخفاض أسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.69%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.36%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ البندورة عناقيد والزهرة 6 شيقل/1كغم لكل منهما، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان 4 شيقل/1كغم، والفلفل الحار 7 شيقل/1كغم، والخيار والملفوف 5 شيقل/1كغم لكل منهما، والبيض 18 شيقل/2كغم، والدجاج 14 شيقل/1كغم، والجوافة 15 شيقل/1كغم، والكاكا 9 شيقل/1كغم، والثوم 17 شيقل/1كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.72%، وأسعار الخبز بنسبة 11.15%، وأسعار الكهرباء بنسبة 10.33%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.49%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 3.82%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.03%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 34.99%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 15.89%، وأسعار الغاز بمقدار 4.00%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 3.93%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 3.61%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 3.10%، و"البنزين" بمقدار 2.83%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.79%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البندورة عناقيد والفلفل الحار 8 شيقل/1كغم لكل منهما، والكوسا 12 شيقل/1كغم، والباذنجان والملفوف 9 شيقل/1كغم لكل منهما، والزهرة 16 شيقل/1كغم، والخيار 7 شيقل/1كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والجوافا 26 شيقل/1كغم، والخبز 7 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 40 شيقل/3لتر، على الرغم من انخفاض سعر البطاطا ليصل إلى 3 شيقل/1كغم، والبصل 2 شيقل/1كغم، والثوم 15 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض حيفا 150 شيقل/50كغم، والدجاج 20 شيقل/1كغم.

ملاحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.