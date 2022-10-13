الاحتلال يقرر تعزيز قواته على إثر التوترات التي تشهدها القدس

اتخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، قراراً في أعقاب حالة التوتر الشديدة التي تسود مدينة القدس.

ووفق الاعلام العبري، فإنه وفي ختام التقييم الذي جرى صباح اليوم في الذي أجرته قوات الاحتلال، أمر قائد المنطقة بتعزيز القوات إثر التوترات في شرق المدينة.

من جهتها، أفادت هيئة البث العبرية "مكان" باستمرار المواجهات في القدس صباح اليوم، وبالقرب من باب العامود وقع تراشق للحجارة بين عرب ويهود ولم ترد انباء عن وقوع إصابات.

وتشهد احياء مدينة القدس اشتباكات حادة بين شبان مقدسيين وقات الاحتلال في ظل الحصار المفروض على مخيم شعفاط بالقدس لليوم الخامس على التوالي.

