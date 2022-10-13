أسماء وفد الجهاد الإسلامي المشارك بجلسات الحوار الوطني في الجزائر

شارك وفد من حركة الجهاد "الإسلامي" في فلسطين في جلسات الحوار الوطني التي انعقدت بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان الوفد المشارك برئاسة د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي وبعضوية د. أنور أبو طه عضو المكتب السياسي والقيادي في الحركة أحمد المدلل ومسؤول الحركة في لبنان إحسان عطايا.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أنه في الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.