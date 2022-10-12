سعر جرام الذهب في مصر النهارده اليوم الخميس 13-10-2022 بالدولار والجنيه للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:50 م
12 أكتوبر 2022
سعر جرام الذهب في مصر النهارده اليوم الخميس 13-10-2022 بالدولار والجنيه للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر جرام الذهب في مصر النهارده اليوم الخميس 13-10-2022 بالدولار والجنيه للبيع والشراء بالمصنعية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى سعر جرام الذهب في مصر اليوم بجميع عياراته ونشير لكم إلى أن عيار 21 قد سجل مستويات عالية في البيع والتداول بحسب ما كشفت عنه شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة أمس الأربعاء حيث بلغت حوالي 1117 جنيها ، علمًا أن الفريق يقوم يوميا في كتابة هذه المقالة التي نضع فيها جميع أسعار الذهب بشكل يومي حتى يكون المستهلك والبائع والمستثمر على اطلاع لحظة بلحظ تلك الأسعار لا سيما انها شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات نتيجة لعوامل عدة ابرزها التغيرات السياسية العالمية خاصة بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت قبل 7 أشهر وهي مستمرة.

ويمكن لكافة زوار المقالة التعرف بأريحية تامة عن سعر جرام الذهب في مصر النهارده اليوم الخميس بالدولار والجنيه للبيع والشراء بالمصنعية وفق المتداول في الأسواق المصرية ، كما ونطلب منكم الان المواصلة في المتابعة في القراءة حتى نهاية المقالة ولقد ارفقنا لكم مقطع فيديو وصور يوضح تلك الأسعار وهي على النحو التالي:

 سعر جرام الذهب في مصر النهارده اليوم الخميس 13-10-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 259,429 شراء 258,857

عيار 22 بيع 237,810 شراء 237,286

عيار 21 بيع 227,000 شراء 226,500

عيار 18 بيع 194,571 شراء 194,143

عيار 14 بيع 151,333 شراء 151,000

عيار 12 بيع 129,714 شراء 129,429

الاونصة بيع 8,068,229 شراء 8,050,457

الجنيه الذهب       بيع 1,816,000 شراء 1,812,000

الكيلو    بيع 259,428,571 شراء 258,857,143

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كم سعر الذهب في مصر النهارده عيار 21

ونواصل معكم تقديم أسعار الذهب في مصر اليوم إذ وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      135,442 ليرة     $53.91

سعر الذهب عيار 22       124,156 ليرة     $49.41

اسعار الذهب عيار 21      118,515 ليرة     $47.17

اسعار الذهب عيار 18      101,583 ليرة     $40.43

سعر الذهب عيار 14       79,008 ليرة      $31.45

سعر الذهب عيار 12       67,721 ليرة      $26.95

اسعار أوقية الذهب 4,212,257 ليرة   $1,677

اسعار جنيه الذهب 948,119 ليرة     $377.36

اسعار كيلو الذهب 135,442,350 ليرة         $53,907

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

بالمقابل سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية أسعاره على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 أكتوبر         134,691         117,857         101,020         78,570 67,346

10 أكتوبر         134,917         118,055         101,190         78,702 67,459

9 أكتوبر 137,018         119,893         102,765         79,927 68,509

8 أكتوبر 137,018         119,893         102,765         79,927 68,509

7 أكتوبر 137,042         119,915         102,783         79,942 68,521

6 أكتوبر 138,577         121,258         103,934         80,837 69,288

5 أكتوبر 138,771         121,427         104,080         80,950 69,385

4 أكتوبر 139,425         122,000         104,571         81,332 69,713

3 أكتوبر 137,575         120,381         103,183         80,253 68,788

2 أكتوبر 134,279         117,497         100,711         78,330 67,139

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وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر جرام الذهب في مصر النهارده اليوم الخميس 13-10-2022 بالدولار والجنيه للبيع والشراء بالمصنعية نؤكد لكم أن الفريق يقدم لكم الأسعار لحظة بلحظة يوميا في سلسلة مقالات عدة .

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