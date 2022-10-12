سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 13-10-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 سبتمبر 2022، والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في لبنان خاصة رجال الاعمال والتجار واصحاب محلات الصيرافة والذهب، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 13-10-2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 13-10-2022

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان في تعاملات السوق السوداء 39.600 ليرة للشراء و 39.700 ليرة للبيع، مقابل 39.850 ليرة للشراء و 39.750 ليرة للبيع.

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 29800 ليرة

وصدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 65 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في نسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.