سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022- سعر العملات مقابل الليرة السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار بسوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في سوريا بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز الأخضر مستوى 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا

وارتفع سعر الدولار في سوريا لدى السوق السوداء إلى 5080 ليرة للشراء و5130 ليرة للبيع، مقابل 4940 ليرة للشراء و4970 ليرة للبيع، أمس، وفقا لمنصة "sp-today".

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا لدى السوق السوداء 4929 ليرة للشراء و4982 ليرة للبيع، مقابل 4785 ليرة للشراء و4819 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس في سوريا 5599 ليرة للشراء و5665 ليرة للبيع، مقابل 5430 ليرة للشراء و5470 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 1350 ليرة للشراء و1367 ليرة للبيع، 1313 ليرة للشراء و1324 ليرة للبيع، مقابل 1300 ليرة للشراء و1311 ليرة للبيع أمس.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس في سوريا

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1342 ليرة للشراء و1353 ليرة للبيع، مقابل 1328 ليرة للشراء و1340 ليرة للبيع أمس.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في سوريا

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 16367 ليرة للشراء و16553ليرة للبيع مقابل 15914 ليرة للشراء و16035 ليرة للبيع، أمس.