سرايا القدس في نابلس تعلن الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، اليوم الأربعاء، الجهوزية التامة في صفوف مقاتليها للقيام بواجبهم الجهادي في التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني والتي تهدد أهلها وأبناء الشعب الفلسطيني وتحاصر المدينة الصامدة نابلس جبل النار.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها، أنه في هذه الأوقات الحرجة، نتوجه إلى جميع مقاومي وأبناء الشعب الفلسطيني البطل في كل مكان، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة، والحذر من غدر الاحتلال وقواته الخاصة".

وحذرت مجموعات "عرين الأسود" الاحتلال الإسرائيلي، عبر بيان لها، في وقت سابق اليوم، بعد أن أعلنت حالة الاستنفار بين افرادها، من إقدامه على السماح للمستوطنين باقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس.

وكانت مصار عسكرية من جيش الاحتلال، قد أعلنت لوسائل إعلام عبرية، اليوم، بأن الجيش قرر زيادة الضغط على منطقة نابلس، وقام بإغلاق معظم مداخل ومخارج التجمعات الفلسطينية. فيما تجري البحث عن مطاردين من مجموعات "عرين الأسود" التي تضم عناصر من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود، في عمليات فدائية منفصلة في جنين ومخيم شعفاط بالقدس والداخل المحتل.

ووفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى" فإنه خلال شهر أيول/ سبتمبر الماضي، شهدت الضفة ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة بجميع أشكالها، ورصد المركز خلال هذه الفترة (833) عملاً مقاومًا، أدت لمقتل مستوطن واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وذكر المركز، أن عمليات الاشتباك المسلح تصاعدت مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.