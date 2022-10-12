"الصحة العالمية": 26 وفاة وأكثر من 70 ألف إصابة بجدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد إصابات مرض جدري القردة في العالم تجاوز 70 ألف حالة، محذّرة من أن تراجع الحالات الجديدة لا يعني التخلي عن الحذر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الأسبوع الماضي كان في ارتفاع في العديد من البلدان في الأميركيتين، مشددة على أن تباطؤ ظهور حالات جديدة في جميع أنحاء العالم قد يكون "أخطر" فترات تفشي المرض.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف حالة مع 26 وفاة.

وأورد في مؤتمر صحافي في جنيف "على الصعيد العالمي، تستمر الحالات في الانخفاض، لكن 21 دولة أبلغت في الأسبوع الماضي عن زيادة في الحالات، معظمها في الأميركيتين وتمثل ما يقرب من 90% من جميع الحالات المبلغ عنها الأسبوع الماضي".

وأضاف "يمكن أن يكون تفشي المرض الآخذ في الانخفاض هو الأخطر لأنه قد يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأزمة قد انتهت، ويجعلنا نتخلى عن حذرنا".

وقال إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لزيادة قدرتها على الاختبار ومراقبة الاتجاهات.

وأضاف تيدروس "نحن قلقون بشأن تقارير عن حالات في السودان، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين بالقرب من الحدود مع إثيوبيا".

وقال "مثلما هي الحال مع كوفيد-19، ما زال جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وستواصل منظمة الصحة العالمية التعامل معها على هذا النحو".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تم الإبلاغ عن زيادة في حالات عدوى جدري القردة منذ أوائل أيار/مايو خارج البلدان الإفريقية حيث يتوطن المرض منذ فترة طويلة. وتم الإبلاغ عن أكثر من 42 ألف حالة في الأميركيتين وحوالي 25 ألف حالة في أوروبا. وأبلغ عن حالات من 107 دول أعضاء في منظمة الصحة العالمية هذا العام، في حين لم تسجل 39 دولة أي حالات جديدة منذ 21 يومًا.

الدول العشر التي سجلت أكبر عدد من الحالات هي: الولايات المتحدة (26723)؛ البرازيل (8147)؛ إسبانيا (7209)؛ فرنسا (4043)؛ بريطانيا (3654)؛ ألمانيا (3640)؛ البيرو (2587)؛ كولومبيا (2453)؛ المكسيك (1968) وكندا (1400)، حيث تمثل هذه البلدان نحو 87% من الحالات العالمية.

ويسبب المرض حمى وآلامًا في العضلات وتقرحات جلدية كبيرة.