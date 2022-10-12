سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس، والذي ارتفعت أسعاره في التعاملات ليوم الخميس بالتوازي مع الصعود العالمي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.14 ريال (53.79 دولار) مقابل 201.08 ريال (53.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 176.88 ريال (47.07 دولار) مقابل 175.95 ريال (46.81 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.61 ريال (40.34 دولار) مقابل 150.81 ريال (40.12 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية إلى 1415 ريالا (376.55 دولار) مقابل 1408 ريالات (374.75 دولار)، أمس.

سعر الأوقية الذهب في السعودية

كما زاد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6287 ريالا (1673 دولارا) مقابل 6253 ريالا (1664 دولارا)، أمس.