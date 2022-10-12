إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، واعتقال أخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة والقدس المحتلتين.

ففي نعلين غرب رام الله، أصيب مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت على مدخل القرية الرئيسي، حيث أشعل شبان إطارات مطاطية، فيما أطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية والحارقة ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي الخليل، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلا بالرصاص في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلته.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أصابوا الطفل عمر بسام محمود الطيط (14 عاما)، بالرصاص الحي بالقدم، وذلك أثناء وجوده بالقرب من عائلته في منطقة صافا شمال البلدة، واعتقله الجنود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي نابلس، أصيب مواطن، مساء اليوم الأربعاء، برضوض واعتقل نجله، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن محمد صالح شحادة، الأمر الذي أدى الى إصابته برضوض، كما اعتقلت نجله عبد الله (18 عاما).

كما هاجم مستوطنون سوبر ماركت في البلدة، واعتدوا على صاحبه، ورشوه بغاز الفلفل.

كما أغلقت قوات الاحتلال المحال التجارية في البلدة، وسط اندلاع مواجهات خلال تصدي المواطنين لعربدة المستوطنين في الشارع الرئيسي للبلدة.

في قرية قطنة شمال غرب القدس، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مساحات كبيرة من أراضي القرية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مساحات كبيرة من الأراضي احترقت جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال بكثافة من مستوطنة "الرادار" المقامة على أراضي القرية، وذلك خلال مواجهات اندلع مع جنود الاحتلال بالقرية.

إلى ذلك، أصيب مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، واعتقل مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة إسناد لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، في ظل الحصار المفروض عليهما منذ خمسة أيام.

وأفادت المصادر المقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمت بالقرب من حاجز شعفاط العسكري، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة المستشار الرويضي بقنبلة صوت، كما اعتقلت الشابين حكيم أبو خضير ومحمد أبو شوشة.

كما نظم أهالي مخيم شعفاط تظاهرة جابت شوارع وأزقة المخيم تنديدا بالحصار المفروض عليهم لليوم الخامس على التوالي.

ويخوض أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، منذ صباح اليوم، العصيان المدني المفتوح ضد الاحتلال، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل. وأكدوا أن هذا العصيان والإضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة الى طبيعتها.

وعم الإضراب التجاري محافظات الضفة الغربية، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا.