الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد  أسامة عدوي الذي ارتقى برصاص الاحتلال في الخليل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، ، الشهيد الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

إليكم بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد الشاب أسامة عدوي

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد الشاب: أسامة محمود عدوي (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل اليوم الأربعاء.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد، لنؤكد أن العدو يستهدف أبناءنا بدم بارد مع سبق الإصرار، تنفيذاً لقرارات التهديد بالقتل ضد أبناء شعبنا.

إن الاحتلال يواصل عدوانه على أهلنا المقدسيين وحصاره الجائر على مخيم شعفاط، الذي لن يكسر إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا في قض مضاجع العدو.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن أهلنا في خليل الرحمن، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين وشفاعة وذخرا لأهله ومحبيه.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية