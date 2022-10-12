أهالي شعفاط يؤكدون على استمرار العصيان المدني والاعتصامات السلمية رفضًا لحصار الاحتلال

أكَد أهالي مخيم شعفاط على استمرار العصيان المدني والاعتصامات السلمية التي تطالب بفك الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المخيم الذي يطقنه ما يقارب 130 ألف شخص، لليوم الخامس على التوالي.

وطاب الأهلي، في اجتماعٍ لهم، بتمديد الإضراب في جميع المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز والمواد التموينية، عدم إرسال الطلاب إلى المدارس والالتزام بالإضراب المدرسي.

ودعا عدم التعاطي مع الاحتلال وممثل العائلات الشرعي والوحيد هو المحامي مدحت ديبة، والتأكيد على سلمية المظاهرات والاعتصامات.

بيان صادر عن اتحاد ابناء عائلات مخيم شعفاط وعناتا:

١ استمرار العصيان المدني السلمي.

٢ استمرار اضراب العمال.

٣ استمرار اضراب مدارس المنطقة كما وندعوا اتحاد لجان اولياء الامور في القدس لتعطيل المدارس غدا الخميس من اجل حريتنا.

٤ فتح المحلات التجارية الاساسية فقط ( المخابز، الصيدليات، المواد التموينية )

٥ ندعوا اهلنا في محافظات الوطن الى الدعم والمؤازرة.

٦ ندعوا اهلنا في الارض المحتلة عام ٤٨ الى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من اجل رفع الظلم عن اهلهم في مدينة القدس عامة ومخيم شعفاط وعناتا خاصة.

* وفي الختام نؤكد على استمرار الاعتصام السلمي رغم محاولات شرطة الاحتلال استفزاز المعتصمين وجرهم الى دائرة العنف لكسر الاعتصام وتشويه صورة المعتصمين امام وسائل الاعلام.