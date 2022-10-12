اعتقال 18 متهمًا بتنظيم "زواج مصلحة" من أجل الإقامة بإيطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية تنفيذ 18 عملية اعتقال بتهمة تنظيم زيجات "مصلحة" بين إيطاليين ومواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، لضمان الحصول على تصريح بالإقامة.

وفي ختام تحقيقات مفصلة نسقتها مديرية مكافحة المافيا في نابولي منذ 2019، نفّذت قوات الدرك التابعة لقوة كازيرتا، في مقاطعة كامبانيا ـ جنوب، أمر احتجاز احترازي في السجن صادر عن قاضي تحقيق المدينة ضد 18 شخصا يشتبه بتورطهم ولأسباب مختلفة، بنشاط إجرامي يهدف إلى تسهيل دخول غير قانوني وإقامة غير مبررة في إيطاليا لأجانب غير نظاميين.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أنه "تم تنفيذ الأوامر في محافظات نابولي، كازيرتا، بيرغامو وميلانو"، بعدما "أتاحت التحقيقات تسليط الضوء على مجموعة إجرامية كان هدفها الرئيسي تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا من خلال زيجات مصلحة بين مواطنين إيطاليين لقاء مبالغ نقدية، ومواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الوكالة أنه كان يُطلب منهم ما بين 5 آلاف إلى 6500 يورو نقدا، ليتمكنوا من ثم من طلب استصدار تصاريح إقامة.

ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أنه "تم العثور على أكثر من 40 عقد زواج وهمي والتأكد من مبالغ مدفوعة تقترب من 200 ألف يورو".

وأشارت تلك المصادر إلى أن "الوصول إلى كشف التنظيم الإجرامي تم عبر تحديد مواقع أعضائه في بلديات نابولي، كاستل فولتورنو، موندراغوني، سان سيبريانو دي أفيرسا وأفيتسانو".