عائلة الشهيد أسامة عدوي تدعو الفلسطينيين لنصرة وحماية المسجد الأقصى

دعت عائلة الشهيد الشاب أسامة محمود عدوي من مخيم العروب في الخليل، جميع الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات حماية ونصرة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد محمود عدوي "أبو إسلام" والد الشهيد أسامة أن الأحداث التي تجري في المسجد الأقصى تشد الجميع لنصرته ونصرة غزة المحاصرة.

وطالب أبو إسلام الفلسطينيين كافة للوحدة تحت راية الإسلام، معبراً عن يقينه بقرب النصر والتحرير.

أما والدة الشهيد محمود "أم إسلام" فأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى مرابطاً صابراً جباراً رغم كل المحن.

وقالت أم إسلام إن الفلسطينيين سيقهرون الأعداء، وأن نجلها أسامة كان نشمياً وثابتاً في مواجهة الاحتلال.

الثائر المقنع

واستشهد مساء اليوم الأربعاء الشاب أسامة محمود عدوي 18 عاماً من مخيم العروب أثناء مشاركته في المواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل المخيم.

وكان الثائر أسامة من الشباب الفاعل في المواجهات مع قوات الاحتلال، وارتدى خلالها قناعاً على وجهه وقميصاً كتب عليه ابن المخيم.

وقد جابت مخيم العروب مسيرة حاشدة لشباب المخيم بعد الإعلان عن ارتقاء الشاب عدوي.

وردد الشبان هتافات تطالب بالثأر وتصعيد العمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.