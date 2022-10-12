القوى بالقدس: الجمعة يوم غضب شعبي وتصعيد ميداني رفضًا لحصار الاحتلال ضد شعفاط

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس، اليوم الاربعاء، أن يوم الجمعة المقبل هو يوم غضب شعبي وتصعيد ميداني في كل مناطق وأحياء القدس نصرة للأقصى ورفضنا لأشكال الحصار كافة.

ودعت القوى، في بيان لها، الحكومة بكافة وزرائها للنزول إلى الشارع والوقوف الجدي والفعلي على مسؤولياتها باحتضان الفلسطينيين ووضع رؤية لتعزيز صمود المخيم والمنطقة، داعية الفصائل الملتئمة في الجزائر لتحقيق الوحدة والانتصار.

وأكد البيان، على الدعوة لتعزيز التواجد والحضور والمشاركة في الوقفات الرافضة للحصار على مخيم شعفاط ومحيطه لليوم الخامس على التوالي، والتأكيد على أداء الصلوات الجماعية في الميدان.

واعتبرت القوى، إلى فرض سلطات الاحتلال حصارها على مخيم شعفاط وأحياؤها، "محاولة يائسة للتفرد بهم وممارسة كل أشكال البلطجة والارهاب المنظم ضدهم".