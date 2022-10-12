إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:35 م
12 أكتوبر 2022
مواجهات في الضفة والقدس 2022
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أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شابًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة قرب مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي هذه الاثناء، تندلع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية، كما أن قوات الاحتلال المدجج بالسلاح تحاصر مخيم شعفاط بالقدس، وتقمع المواطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم، عن استشهاد الشاب أسامة محمود عدوي ( ١٨ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب.

مواجهات

 

مواجهات

 

مواجهات

 

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