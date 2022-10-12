الأوقاف بغزة تتحدث عن تعويض المعتمرين المتضررين من حرائق الحقائب

أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن توصلها إلى اتفاق مع كل الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالحريق الذي طال حقائب المعتمرين في سيناء قبل أشهر، حول تعويض المعتمرين والآلية المتبعة لذلك.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، أن توصلت إلى تعويض المعتمرين بمبلغ قدره 400 دولار لكل معتمر متضرر. وأشارت إلى أن هذه التكلفة قد تحملتها كل من الشركتين المصريتين بواقع 100 دولار كل شركة، والخطوط الجوية 100 دولار ووزارة الأوقاف نفس المبلغ.

وذكرت أن الشركات المصرية حولت هذه المبالغ لحسابات الخطوط الجوية، لافتة إلى أن جزء بسيط من المبلغ سيتم تحويله لحساب لجنة الحج في الوزارة.

وتوقعت الوزارة، أن يتم التعويض نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أنها بانتظار انتهاء بعض الإجراءات الإدارية.

فيما يخص موسم العمرة، بيّن وزارة الأوقاف، أنها انهت التواصل مع الشركات المصرية لتحديد المبالغ المستحقة.

كما وأكدت أنها ستتواصل مع الخطوط الجوية لتحديد قيمة التذكرة ذهابا وإيابا.

وأضافت أنها ستعقد جلسة يوم الأحد القادم للجنة الحج والعمرة، منوهةً أنه لا يوجد تاريخ محدد يمكن الإعلان عنه لبدء موسم العمرة الى حين الانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالموسم.