4 إصابات بينهم 3 جراحها خطيرة برصاص الاحتلال في البيرة والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الأربعاء، إصابة عدد من المواطنين جراء المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق ومدن في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الكتف، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأُدخل إلى غرف العمليات".

وبينت الوزارة، أن العيار الناري اخترق الكتف واستقر في الصدر.

وفي الخليل، قالت الوزارة :" إن ٣ شبان أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، اثنين منهم وصفت جراحهما بالخطيرة".

واندلعت عصر اليوم، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و شبان فلسطينيين عند مدخل بلدة "بيت إيل" شمال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن اصابة العشرات من الشبان بالاختناق.

يذكر أن انتهاكات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة والقدس في شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في معدلها، مما دفع إلى ازدياد وتيرة العمليات الفدائية والمواجهات مع المحتل في تلك المناطق.