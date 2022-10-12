شهيد و3 إصابات بينهم اثنتان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في البيرة والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن وإصابة 3 أخرين جراء المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق ومدن في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" ارتقاء الشاب أسامة محمود عدوي ( 18 عاماً ) برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل".

وبينت الوزارة :" أن المواجهات في الخليل أسفرت أيضا عن إصابة مواطنين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة".

وفي رام الله، قالت الوزارة :" إن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الكتف، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأُدخل إلى غرف العمليات".

وأوضحت الوزارة، أن العيار الناري اخترق الكتف واستقر في الصدر.

واندلعت عصر اليوم، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و شبان فلسطينيين عند مدخل بلدة "بيت إيل" شمال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن اصابة العشرات من الشبان بالاختناق.

يذكر أن انتهاكات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة والقدس في شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في معدلها، مما دفع إلى ازدياد وتيرة العمليات الفدائية والمواجهات مع المحتل في تلك المناطق.