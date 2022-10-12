"العمل الحكومي" في غزة تتخذ رزمة قرارات مهمة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، صرف مبلغ مالي لصالح تطوير مختبر التربة والري التابع لوزارة الزراعة، وصرف كشف جديد معتمد من قوائم الصرف من المستحقات لأغراض العلاج، وصرف مكافأة الثانوية العامة للدور الثاني والثالث للعام 2021م.

كما قررت اللجنة في ختام جلستها الأسبوعية، دعم وإسناد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتوفير احتياجاتها بما يعزز من قيامها بمهامها الميدانية والقضاء على تجارة المخدرات، واعتماد مشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء، وإنشاء مبنى متكامل لهذا الغرض، واعتماد النظام الخاص بمحددات منح وتمديد الإجازة بدون راتب للموظفين، واعتماد آلية صرف الضمان الاجتماعي للعاملين على بند البطالة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

كما قررت رفع جهوزية لجنة إدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء، وتوفير متطلبات عملها اللوجستية وفق الامكانات.

وأصدرت قرارات بتخصيص أراضي منفعة لصالح مشاريع جديدة ومرافق عامة، وألغت تخصيص عدد من الأراضي الحكومية المخصصة سابقا وذلك لمخالفتها شروط التخصيص، وقررت توفير احتياجات تأمين نقل الموقوفين من المحاكم.

واعتمدت مشروع مسابقة أفضل مؤسسة نسائية، وتوفير الموازنة اللازمة للتنفيذ، وصادقت على آلية صرف مخصص التقاعد 6% (المساهمات المحدودة) للموظفين، وتشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات العامة.