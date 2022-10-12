الاحتلال يدعي اعتقال خلية لحماس في الضفة المحتلة

ادعى جهاز الأمن العام للاحتلال "الإسرائيلي" "الشاباك" مساء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، اعتقال خلية تابعة لحركة حماس في الضفة المحتلة.

وزعم "الشاباك" في تصريح له، أنه اعتقل خلية لحماس مكونة من 4 أشخاص من الضفة كانوا على اتصال مع الحركة في قطاع غزة "، وفق زعمه.

كما تذرع "الشاباك" أن "تلك الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية".

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة حاولت التسلل من شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه قواته قامت بـ "إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة".