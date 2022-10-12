بالصور: الكشف عن التفاصيل النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"-ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عقب تسريب النسخة النهائية لاتّفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، زادت عمليات البحث من قبل اللبنانيين لمعرفة تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث، وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للتعرف على تفاصيل اتفاق الترسيم البحري بين إسرائيل ولبنان، خاصة وأن اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل جاء بعد ماراثون طويل من المفاوضات والنقاشات والتدخلات المحورية الأمريكية، حتى تم التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "إعلان حكومتي إسرائيل ولبنان بعد سنوات من الوساطة الأمريكية التوافق على اتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة يعد إنجاز وبداية حقية جديدة من الازدهار بالشرق الاوسط".



وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن ذلك الإعلان "سيوفّر فوائد هائلة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأمريكية".



أبرز بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان

وتابعت: "يحمي هذا الاتفاق المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من إسرائيل ولبنان ويكتب فصلا جديدا لسكان المنطقة".



وأضافت: "أشكر قادة إسرائيل ولبنان على استعدادهم للتفاوض لما فيه مصلحة شعبيهما، وأشكر المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين وفريقه على عملهم الدبلوماسي الدؤوب لجمع الطرفين وإبرام هذه الصفقة".



وشدّدت على أنه: "من الأهمية أن يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتهما للعمل نحو تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة للمنطقة والعالم".

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ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وفي مقالنا الكشف عن التفاصيل النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"-ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن يعرض الاتفاق على الحكومة الأمنية الإسرائيلية اليوم ومن ثم على الحكومة الموسعة والبرلمان الذي سيعلن موقفه بشأنه. وبالتالي، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سينقل الاتفاق إلى الكنيست عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لمدة أسبوعين، ولن تصوت الهيئة العامة للكنيست عليه، وبعد ذلك يتوقع إعادة الاتفاق إلى الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى من أجل المصادقة عليه نهائياً.

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل باللغة العربية

يذكر أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت اليوم، الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وبحسب المسودة، فإن هذا الاتفاق "حل دائم ومنصف".. إلا أنه قد يتم إعادة التفاوض على الحدود البحرية بين البلدين إذا تمت تسوية ملف الحدود البرية بينهما

بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

نشر الصحافي الإسرائيلي والكاتب في موقع "والا" الإسرائيلي باراك رافيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نص اتفاق ​ترسيم الحدود البحريةالجنوبية بين لبنان وإسرائيل. وتنص الاتفاقية على أنها تشكل "نهاية النزاع البحري بشكل دائم وعادل".

وقد جاء في النص الذي أرسله الوسيط الأميركي في عملية الترسيم آموس هوكشتاي، أنه "يشرّفني أن أبعث إليكم هذه الرسالة بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل المشار إليهما فيما يلي جماعيًا بـ "الجانبين" وفرديًا بـ "الجانب".

ولفت إلى أنه "في 29 أيلول 2020، بعثت الولايات المتحدة الأميركية رسالة (المرفق 1) للجهتين مرفَقة بستّ نقاط تعكس فهمها للإطار المرجعي الخاص بهذه المفاوضات، بما في ذلك طلب الجهتين من الولايات المتحدة القيام بدور الوسيط والميسِّر لترسيم الحدود البحرية بين الجهتين، والتفاهم المتبادَل بين الجهتين على أنه "عندما يتمّ الاتفاق حول الترسيم في نهاية المطاف، سيتمّ إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة".

ترسيم الحدود البحرية | من الرابح: لبنان أم إسرائيل ؟



الإجابة مع عصام خليفة، مؤرخ وباحث في شؤون المياه والحدود ⤵️ #لبنان 🇱🇧#إسرائيل 🇮🇱 pic.twitter.com/GQlCBbVSC0 — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) October 11, 2022

تفاصيل اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وأوضح هوكشتاين، أنه "إلحاقًا بتلك الرسالة، عُقدت اجتماعات باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (أنسكول) في الناقورة؛ بالإضافة إلى ذلك، أجرت الولايات المتحدة مشاورات لاحقة مع كلّ من الجهتين. وعقب هذه المناقشات، ترى الولايات المتحدة أنّ الجهتين يعتزمان الاجتماع في المستقبل القريب في الناقورة باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وبتيسير من الولايات المتحدة. كما تدرك الولايات المتحدة أنّ [لبنان/إسرائيل] على استعداد لتعيين حدوده البحرية الدائمة والتوصّل إلى حلّ دائم ومنصف بشأن نزاعه البحري مع [لبنان/إسرائيل]، وعليه، فهو يوافق على الشروط التالية، شريطة موافقة [إسرائيل/لبنان] على ما يلي:

القسم الأول

أ. يتّفق الجانبان على إنشاء خط حدودي بحري ("خط الحدود البحرية"). ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضَّحة في الإحداثيّات الواردة أدناه. وتتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:

خط العرض خط الطول

33°06’34.15” N 35°02’58.12” E

33°06’52.73” N 35°02’13.86” E

33°10’19.33” N 34°52’57.24” E

33°31’51.17” N 33°46’8.78” E

اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل

وضمن مقالنا الكشف عن التفاصيل النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"-ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ب. تحدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الجهتين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة.

وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الجهتين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الجهتان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة.

ترسيم الحدود البحرية pdf

ج. يقدّم كلّ جهة في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية على النحو المبيَّن في الفقرة (أ) من هذا القسم ("مراسَلات الأمم المتحدة") وفقًا للنموذج المرفَق لكلّ من الطرفين (المرفق (أ) والمرفق (ب)) إلى أمين عام الأمم المتحدة في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة المبيَّنة في القسم 4(ب). كما يتعيّن على الطرفين إخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى الأمم المتحدة.

د. تحلّ الإحداثيات الواردة في مراسلة كلّ من الجهتين إلى الأمم المتحدة، والمشار إليها في القسم 1(ج) محلّ (أولًا) الإحداثيات الواردة في المذكّرة التي رفعتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة بتاريخ 12 تموز/يوليو 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 34 و35 و1 الواردة في المذكرة و(ثانيًا) الخريطة والإحداثيات التي تضمّنتها المذكّرة المرسَلة من لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 20 و21 و22 و23 الواردة في المذكّرة ذات الصلة. ولا يجوز أن يقدّم أيّ من الطرفين مستقبلًا إلى الأمم المتحدة أيّ مذكّرة تتضمّن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع هذا الاتفاق المشار إليه فيما يلي بـ"الاتفاق" ما لم يتّفق الجهتان على مضمون مثل هذه المذكرة

ه. يتّفق الجانبان على أنّ هذا الاتفاق، بما في ذلك ما هو موضَّح في القسم 1(ب)، يُرسي حلًا دائمًا ومنصفًا للنزاع البحري القائم بينهما.

تفاصيل الخلاف التي تعرقل اتفاق ترسيم حدود لبنان وإسرائيل

القسم الثاني

أ. يدرك الجانبان احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حاليًا، على الأقل جزئيًا، في المنطقة التي تشكّل البلوك رقم 9 اللبناني على حدّ تعبير الجانبين وفي المنطقة التي تشكّل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئيًا، في مفهوم الجانبين، والمشار إليها في ما يلي بـ "المكمَن المحتمَل".

ب. يتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره وفقًا لممارسات الصناعة النفطية الجيدة لجهة حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجال الاسترجاع وسلامة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

ج. يتّفق الجانبان على أنّ الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتّع بأيّ حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني ("مشغّل البلوك رقم 9") ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية، ، وألا تعيق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة، وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية وتنطبق هذه الشروط كذلك على اختيار أيّ شركات تخلُف الشركات المذكورة أو تحلّ محلّها.

د. يدرك الجانبان أنّه من المتوقَّع البدء بأعمال التنقيب في المكمَن المحتمَل فور دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. وعليه، ينتظر الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 التنقيب في المكَمن وتطويره. لهذه الغاية، يتعيّن على مشغّل البلوك رقم 9 عبور بعض المناطق الواقعة جنوب خط الحدود البحرية. ولن تعترض إسرائيل على الأنشطة المعقولة والضرورية، مثل المناورات الملاحية، التي يقوم بها مشغّل البلوك رقم 9 جنوب خط الحدود البحرية مباشرةً، في إطار سعي مشغّل البلوك رقم 9 إلى التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره، ما دامت مثل هذه الأنشطة تحصل مع توجيه إشعار مسبق من مشغّل البلوك رقم 9 إلى إسرائيل.

ه. يدرك الجانبان أنّ إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل من المكمَن المحتمَل. وستحصل إسرائيل على تعويض من مشغّل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أيّ مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل؛ لهذه الغاية، ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل اتفاقًية مالية قبيل اتخاذ مشغّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي. ويتعيّن على إسرائيل العمل بحسن نيّة مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية هذا الاتفاق في الوقت المناسب. ولا يكون لبنان مسؤولًا عن أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل ولا طرفًا فيه. ولا يؤثّر أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل على الاتفاق المبرَم بين لبنان ومشغّل البلوك رقم 9 ولا على حصّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المكمَن المحتَمل. كما يتفهم الطرفان أنه رهن ببدء تنفيذ الاتفاقية المالية، سيقوم مشغل البلوك رقم 9 المعتمد من لبنان بتطوير كامل المكمَن المحتمَل حصريًا لصالح لبنان ، وذلك تماشيًا مع أحكام هذا الاتفاق.

و. رهنًا بالاتفاق مع مشغّل البلوك رقم 9، لن تقوم إسرائيل بممارسة أيّ حقوق لجهة تطوير المخزونات الهيدروكربونية الواقعة في المكمَن المحتمَل، كما أنها لن تعترض على أيّ أنشطة ترمي إلى تطوير المكمَن المحتمَل أو تتّخذ أيّ إجراءات من شأنها تأخير تنفيذ الأنشطة دون مسوّغ. كما أنّ إسرائيل لن تعمل على تطوير أيّ تراكمات أو مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمَن المحتمَل، بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن، والممتدّة على طول خط الحدود البحرية.

ز. في حال كان الحفر في المكمَن المحتمَل ضروريًا جنوب خط الحدود البحرية، فيتوقّع الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر؛ ولن تمتنع إسرائيل، دون مبرر، عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.

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حسن نصر الله: اتفاق ترسيم الحدود مع العدو هو لمصلحتنا أولاً.. ولا مشكله لنا مع إسرائيل. pic.twitter.com/dyf32sPw5i — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) October 11, 2022

تفاصيل ترسيم الحدود البحرية لبنان وإسرائيل

القسم الثالث

وفي مقالنا الكشف عن التفاصيل النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"-ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أ. في حال تمّ تحديد أيّ تراكمات أو مخزونات منفردة أخرى من الموارد الطبيعية، بما فيها الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن الممتدّة على طول خط الحدود البحرية، غير تلك الموجودة في المكمَن المحتمَل، وفي حال تسبّبَ أحد الطرفين، في معرِض تطوير التراكمات أو المخزونات السابق ذكرها، بسحب الجزء من التراكمات أو المخزونات الواقع في الجزء التابع للطرف الآخر من خط الحدود البحرية أو استنفادها أو خفض منسوبها، فعندها يعتزم الطرفان، قبل المباشرة بتطوير التراكمات أو المخزونات، الطلب إلى الولايات المتحدة تيسير الأمور بين الطرفين (بما في ذلك أيّ مشغّلين يتمتّعون بحقوق داخلية ذات صلة لجهة التنقيب عن الموارد وتطويرها) بغرض التوصّل إلى تفاهم حول منح الحقوق والطريقة التي يمكن فيها التنقيب عن أيّ تراكمات أو مخزونات وتطويرها بأعلى قدر من الفعاليّة.

ب. يتعيّن على كلّ من الجانبين مشاركة البيانات ذات الصلة بكافة الموارد الموجودة في الجهة المقابلة من خط الحدود البحرية، المعروفة حاليًا وتلك التي قد يتمّ تحديدها لاحقًا، مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، يُنتظَر أيضًا من المشغّلين المعنيّين الذين يعملون في أيّ من جانبيْ خط الحدود البحرية مشاركة مثل هذه البيانات مع الولايات المتحدة. فالطرفان يدركان أنّ الولايات المتحدة تعتزم مشاركة هذه البيانات مع الطرفيْن في الوقت المناسب بعد استلامها.

ج. لا يجوز لأيّ من الجانبين المطالبة بأيّ من التراكمات أو المخزونات المنفردة من الموارد الطبيعية، بما فيها الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن، الواقعة بالكامل في الجهة التابعة للطرف الآخر من خط الحدود البحرية.

د. يُدرك الطرفان أنّ حكومة الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها ومساعيها لتسهيل الأنشطة النفطية الفورية والسريعة والمتواصلة التي يقوم بها لبنان.

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

القسم الرابع

أ. يعتزم الطرفان حلّ أيّ خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها. كما يدرك الطرفان أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين على المساعدة في تهيئة جوّ إيجابي وبنّاء والمحافظة عليه لعقد النقاشات وتسوية أي اختلافات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة.

ب. يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشعارًا يتضمّن تأكيدًا على موافقة كلّ من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وذلك استنادًا إلى النص الوارد في المرفق (د) لهذه الرسالة.

إذا كان ما سبقَ مقبولًا لدى حكومة [لبنان/إسرائيل] باعتباره يمثّل الشروط النهائية المتّفَق عليها بين الطرفيْن، فستقوم حكومة الولايات المتحدة بدعوة حكومة [لبنان/إسرائيل] إلى إبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق إرسال ردّ رسمي مكتوب على النحو المنصوص عليه في المرفق (ج) لهذه الرسالة.

شروط اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

- المرفق أ

مذكرة الجانب اللبناني المقترَحة إلى الأمم المتحدة:

يتشرّف [منصب المرسِل واسمه] بإيداع قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط حسبما وردت في تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة] ("تبادل الرسائل") لدى أمين عام الأمم المتحدة بصفته وديعًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفقة ربطًا، بشأن:

• خط ترسيم حدود المياه الاقليمية بموجب الفقرة الثانية من المادة 16 من الاتفاقية

• خط ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب الفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية

تُسنَد قائمة الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط، حسبما وردت في تبادُل الرسائل، إلى النظام الجيوديسي العالمي 1984 ("WGS 84").

يحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّمَ به لبنان بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والذي تمّ الإعلان عنه حسب الأصول عن طريق الإخطار المتعلق بالمنطقة البحرية رقم M.Z.N.85.2011.LOS. وتُستبدَل النقاط المحدَّدة 20 و21 و22 و23 في الإيداع السابق، في حين تبقى كافة النقاط المحدّدة الأخرى سارية المفعول. وقد اتّفق الطرفان في تبادُل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادَلة تؤسّس لحلّ دائم ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما.

وفي اطار كتابة مقالنا الكشف عن التفاصيل النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"-ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يُطلب إلى الأمين العام مساعدة لبنان على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، وفقًا للمواد الآنف ذكرها من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة في نشرة قانون البحار وعلى الموقع الالكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.

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هذه تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

المرفقات:

قائمة الإحداثيات الجغرافية

تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة (تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة)

قائمة الإحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية الخاصة بالمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان

تتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:

خط العرض خط الطول

33°06’34.15” N 35°02’58.12” E

33°06’52.73” N 35°02’13.86” E

33°10’19.33” N 34°52’57.24” E

33°31’51.17” N 33°46’8.78” E

- المرفق ب

تسريب النسخة النهائية لاتّفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل

مذكرة الجانب الإسرائيلي المقترَحة إلى الأمم المتحدة:

يتشرّف [منصب المرسِل واسمه] بإيداع قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط حسبما وردت في تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة] ("تبادل الرسائل") لدى أمين عام الأمم المتحدة بصفته وديعًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفقة ربطًا، بشأن:

• خط ترسيم حدود المياه الاقليمية

• خط ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

تُسنَد قائمة الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط، حسبما وردت في تبادُل الرسائل، إلى النظام الجيوديسي العالمي 1984 ("WGS 84").

يحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّمت به إسرائيل بتاريخ 12 تموز/يوليو 2011. وتُستبدَل النقاط المحدَّدة 34 و35 و1 في الإيداع السابق، في حين تبقى كافة النقاط المحدّدة الأخرى سارية المفعول. وقد اتّفق الطرفان في تبادُل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادَلة تؤسّس لحلّ دائم ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما.

يُطلب إلى الأمين العام مساعدة إسرائيل على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة على الموقع الالكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.

بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

المرفقات:

قائمة الإحداثيات الجغرافية

تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة (تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة)

قائمة الإحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية الخاصة بالمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل

تتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النظام الجيوديسي العالميWGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:

خط العرض خط الطول

33°06’34.15” N 35°02’58.12” E

33°06’52.73” N 35°02’13.86” E

33°10’19.33” N 34°52’57.24” E

33°31’51.17” N 33°46’8.78” E

- المرفق ج

الرد المقترَح من الجانبين

وفي نهاية مقالنا الكشف عن التفاصيل النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"-ما هي بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لقد تلقّيتُ رسالة الولايات المتحدة المؤرّخة [X] بشأن الشروط ذات الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة. إنّ الشروط الموضَّحة في رسالتكم مقبولة لدى حكومة [إدراج الاسم]. وعليه، يسرّ حكومة [إدراج الاسم] إخطار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموافقتها على الشروط المبيَّنة في رسالتها المؤرّخة [X].



