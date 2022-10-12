راصد جوي يوضح لـ "فلسطين اليوم" تفاصيل الأمطار التي ستتساقط غداً على فلسطين

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، عن تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة.

وقال العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن كتلة هوائية خريفية تؤثر على فلسطين غداً الخميس، ستؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية المعتادة بشكل قليل، إضافة إلى تكون السحب في السماء مع ساعات الفجر، مشيراً إلى أن تأثير الكتلة الهوائية سيمتد حتى الأسبوع المقبل

وأشار العلامي إلى أن غداً الخميس تكون الفرصة مهيأة إلى سقوط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الفلسطينية، يمكن أن تشمل عدة أجزاء ساحلية بما فيها قطاع غزة، منوهاً إلى أن هذه الفرصة عبارة عن أمطار متفرقة وليست متواصلة، كما ستهطل في مناطق متفرقة وليس على جميع المدن.

وأضاف، أن الخرائط الجوية تشير إلى عدم سقوط زخات من الأمطار يوم الجمعة، إذ تكون الأجواء معتدلة نهاراً وفي ساعات المساء منعشة إلى مائلة للبرودة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات.

ونفى العلامي أن تضرب فلسطين أي منخفضات جوية صريحة الأسبوع المقبل، مع بقاء الأجواء خريفية منعشة ومائلة للبرودة، وبعض الأمطار المحلية.

وأشار إلى أنه من الطبيعي عدم سقوط زخات قوية من الأمطار فوق الأراضي الفلسطينية في هذه الأوقات، متوقعا أن تهطل أمطاراً خفيفة وسريعة فوق بعض المناطق، غداً الخميس، وستعود الأمور إلى طبيعتها يوم الجمعة.