المباحث تُوقف مُطلقـاً للنار خلال شجار عائلي شمال القطاع

أوقفت مباحث محافظة شمال غزة - قسم مركز شرطة معسكر جباليا، اليوم الأربعاء12/10/2022م، المواطن (ع)، 47 عاماً من سكان تل الزعتر بالمحافظة، وذلك على خلفية قيامه بإطلاق النار خلال شجار عائلي.

وبينت مباحث معسكر جباليا في تصريح صحفي، أن التحريات أثبتت إطلاق المذكور النار خلال شجار عائلي، وبضبطه واستجوابه، أقر بما نُسب إليه، وبدلالته تم ضبط المسدس المستخدم في الواقعة وهو من نوع "جلوك".

وأشارت إلى أنه تم مصادرة السلاح المستخدم وإحالة ملف القضية والمتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.