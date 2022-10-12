"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 12/10/2022م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (13 أكتوبر):

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة السادسة، والسابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2022/34) هنــــــــا، الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/39)هنـــــــــا"، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما بينت أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.